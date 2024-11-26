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Ушаков рассказал о процессе согласования кандидатуры посла в США

Ушаков рассказал, что кандидат на пост посла России в США проходит согласование.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. В настоящий момент кандидат на должность посла России в США проходит процедуру межведомственного согласования внутри страны после одобрения его кандидатуры, Москва запросит агреман (согласие государства на назначение главы диппредставительства другого государства) у американской стороны, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Вы знаете, вы можете себе представить, что я с этой темой (назначения посла РФ в США — ред.) хорошо знаком, знаю подробности. Но в настоящее время наш кандидат на пост возможного посла в США проходит межведомственные согласования внутри страны. После этого этот человек получает одобрение в соответствующих структурах и одобрение со стороны президента, направляется запрос на агреман американской стороне. Все это держится в закрытом порядке, пока не будет дан агреман со стороны Вашингтона», — сказал Ушаков журналистам.

Ранее газета «Коммерсант» со ссылкой на источники сообщила, что наиболее вероятный кандидат на пост посла РФ в США — директор департамента Северной Америки МИД РФ, бывший посол в Канаде Александр Дарчиев.

В МИД РФ, комментируя публикацию газеты, отметили, что в Москве давно определились с кандидатурой нового посла РФ в США, но не комментируют процесс «в связи с наличием законодательных ограничений».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее не исключил, что имя нового посла России в США может быть озвучено до конца года, но под какие-то сроки процесс согласования Кремль не подгадывает.

дипломатия