Ушаков рассказал о процессе согласования кандидатуры посла в США

«Вы знаете, вы можете себе представить, что я с этой темой (назначения посла РФ в США — ред.) хорошо знаком, знаю подробности. Но в настоящее время наш кандидат на пост возможного посла в США проходит межведомственные согласования внутри страны. После этого этот человек получает одобрение в соответствующих структурах и одобрение со стороны президента, направляется запрос на агреман американской стороне. Все это держится в закрытом порядке, пока не будет дан агреман со стороны Вашингтона», — сказал Ушаков журналистам.