Как уголовные дела против Трампа развалились после его победы на выборах

В 2018 году суд приговорил к тюремному заключению Коэна, а 4 апреля 2023 года обвинения в подлоге финансовой документации были предъявлены уже Трампу. Они состояли из 34 пунктов: по одному на каждый из 11 счетов, 11 чеков и 12 ваучеров, связанных с выплатами осужденному. На время оглашения обвинения экс-президента взяли под стражу. 30 мая 2024 года суд присяжных признал Трампа виновным по всем пунктам обвинения, каждый из которых предусматривал до четырех лет наказания, а значит, в сумме экс-президенту грозило максимум 136 лет за решеткой. Впрочем, вероятность заключения Трампа оценивалась как крайне низкая — у политика не было судимостей, а вменяемое ему преступление было ненасильственным. Поэтому скорее он бы отделался штрафом, условным сроком или максимум домашним арестом.