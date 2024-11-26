Израиль начал волну атак на Бейрут

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 ноя — РИА Новости. ВВС Израиля начали волну атак по целям движения «Хезболлах» в Бейруте, арабоязычный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авихай Эдри призвал жителей отойти на безопасное расстояние от 20 зданий в городе, которые будут подвергнуты авиаударам.
«В настоящее время Армия обороны Израиля наносит удары по террористическим объектам “Хезболлах” в районе Бейрута», — говорится в сообщении пресс-службы ЦАХАЛ.
Эдри на своей странице в социальной сети X незадолго до начала атаки опубликовал карты Бейрута, на которых отмечены 20 зданий, по которым будут наноситься авиаудары.
Волна атак происходит на фоне ожиданий об объявлении режима прекращения огня между Израилем и Ливаном в рамках американского проекта соглашения.