«Предлагаю прекратить направлять деньги налогоплательщиков в коррупционную систему судейства в профессиональном футболе. Ко мне два месяца назад пришел один из функционеров клуба “Крылья Советов” и сказал: “Вячеслав Андреевич, вы там долги пересчитываете за “Крылья”, вот у нас есть еще один долг, порядка 36 миллионов рублей”. Я у него спросил: “А на что?”. Он сказал: “Вы знаете, я не могу вам сказать”. В конце концов он мне рассказал. Выяснилось, что “Крылья Советов” должны 36 миллионов неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола. 36 миллионов!», — рассказал губернатор Самарской области.