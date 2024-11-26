Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 млн рублей «преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе». Такое заявление глава региона сделал представителям Государственного совета РФ. Речь Федорищева была адресована в том числе помощнику президента России, секретарю Госсовета Алексею Дюмину и министру спорта Михаилу Дегтяреву. Видео монолога губернатора появилось в его телеграм-канале.
«Предлагаю прекратить направлять деньги налогоплательщиков в коррупционную систему судейства в профессиональном футболе. Ко мне два месяца назад пришел один из функционеров клуба “Крылья Советов” и сказал: “Вячеслав Андреевич, вы там долги пересчитываете за “Крылья”, вот у нас есть еще один долг, порядка 36 миллионов рублей”. Я у него спросил: “А на что?”. Он сказал: “Вы знаете, я не могу вам сказать”. В конце концов он мне рассказал. Выяснилось, что “Крылья Советов” должны 36 миллионов неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола. 36 миллионов!», — рассказал губернатор Самарской области.
Глава региона попросил федеральные власти обратить внимание на это. Федорищев отметил, что в судейском корпусе работают профессионалы и уважаемые специалисты, но есть люди, которые дискредитируют корпус, занимаясь коррупцией.
«При этом это ни в коем случае не говорит о том, что весь корпус или большая его часть [коррумпирована]. Я говорю про отдельных людей», — уточнил губернатор.
Федорищев заявил, что зарплаты судей достигают 6−7 млн рублей.
«Это достаточная зарплата, чтобы быть профессионалом и иметь возможность зарабатывать не коррупционным способом».
Глава региона предложил обратить внимание на проблему и перестать финансировать коррупционеров.
«Я не жду никакой ответной реакции. Просто обозначаю, что я поднимаю такой флаг. Я хотело бы вместе с губернаторами и теми, кто по-настоящему болеет за российский футбол, за российский спорт, пронести этот флаг».