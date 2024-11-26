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СМИ опубликуют статьи лидеров двух стран перед визитом Путина в Казахстан

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Статьи президента РФ Владимира Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева об отношениях двух стран будут опубликованы в СМИ, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков во время общения с журналистами во вторник.

Источник: © РИА Новости

Как уточнил Ушаков, публикации двух президентов будут приурочены к готовящемуся государственному визиту российского лидера в Казахстан.

«Именно в привязке к предстоящему визиту», — сказал Ушаков.

Путин 27—28 ноября совершит визит в Казахстан.