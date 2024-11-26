СМИ опубликуют статьи лидеров двух стран перед визитом Путина в Казахстан

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Статьи президента РФ Владимира Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева об отношениях двух стран будут опубликованы в СМИ, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков во время общения с журналистами во вторник.