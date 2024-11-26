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Путин и Токаев откроют филиал Казахского университета в Омске

Путин и Токаев 27 ноября по видеосвязи откроют филиал КазНУ в Омске.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 27 ноября по видеосвязи примут участие в открытии филиала Казахского национального университета им. аль-Фараби в Омске, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.

Путин 27—28 ноября посетит Казахстан с государственным визитом, в Астане российский президент также примет участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

«Лидеры будут присутствовать тоже по видеосвязи на открытии филиала Казахского национального университета имени аль-Фараби в Омском государственного университета имени Достоевского. То есть лидеры двух стран дадут старт началу работы этого филиала», — сказал Ушаков, комментируя график Путина в Казахстане.

Казахский национальный университет был основан в 1934 году. Имя средневекового ученого и философа аль-Фараби вуз получил в 1991 году. Филиал КазНУ в Омске станет первым филиалом казахстанского вузы в России.

образование