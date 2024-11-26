Путин и Токаев откроют филиал Казахского университета в Омске

«Лидеры будут присутствовать тоже по видеосвязи на открытии филиала Казахского национального университета имени аль-Фараби в Омском государственного университета имени Достоевского. То есть лидеры двух стран дадут старт началу работы этого филиала», — сказал Ушаков, комментируя график Путина в Казахстане.