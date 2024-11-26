Путин посетит Минск, где 6 декабря пройдет Высший госсовет Союзного государства

Президент России Владимир Путин посетит Минск 6 декабря, информирует РИА Новости.
Сообщается, что российский лидер прибудет в Беларусь с визитом для участия в заседании Высшего госсовета Союзного государства.
По словам помощника президента России Юрия Ушакова, в целом у Владимира Путина в декабре 2024-го запланирована активная внешнеполитическая повестка. В том числе в планах — официальный визит в Минск.
— Шестого декабря в Минске состоится заседание Высшего государственного совета Союзного государства. Это заседание приурочено к 25-летию договора о создании Союзного государства, который был подписан 8 декабря 1995 года, — прокомментировал Ушаков.
Вот что ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал о проведении Высшего госсовета Союзного государства.
Также президент сказал без чего ни один белорусский министр не уедет из Пакистана.
Кроме того, белорусский президент в Пакистане подарил два трактора BELARUS, меч и слуцкий пояс.
Еще Лукашенко и Шариф сделали заявление об украинском конфликте.