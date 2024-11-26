Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин посетит Минск, где 6 декабря пройдет Высший госсовет Союзного государства

Путин примет участие в заседании Высшего госсовета Союзного государства в Минске.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин посетит Минск 6 декабря, информирует РИА Новости.

Сообщается, что российский лидер прибудет в Беларусь с визитом для участия в заседании Высшего госсовета Союзного государства.

По словам помощника президента России Юрия Ушакова, в целом у Владимира Путина в декабре 2024-го запланирована активная внешнеполитическая повестка. В том числе в планах — официальный визит в Минск.

— Шестого декабря в Минске состоится заседание Высшего государственного совета Союзного государства. Это заседание приурочено к 25-летию договора о создании Союзного государства, который был подписан 8 декабря 1995 года, — прокомментировал Ушаков.

Вот что ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал о проведении Высшего госсовета Союзного государства.

Также президент сказал без чего ни один белорусский министр не уедет из Пакистана.

Кроме того, белорусский президент в Пакистане подарил два трактора BELARUS, меч и слуцкий пояс.

Еще Лукашенко и Шариф сделали заявление об украинском конфликте.