Во Франции сообщили, что в НАТО травмированы Трампом и охвачены паникой

Как выяснила Wall Street Journal, в НАТО еще до подведения результатов голосования в США принять ряд мер, направленных на «защиту усилий по оказанию помощи Украине» от Трампа. Ранее обучение украинских войск координировали США, а теперь ответственным за это будет альянс. Поэтому, даже если США в случае победы Трампа на выборах в ноябре решат сократить поддержку Украины, это не скажется на подготовке ВСУ, объяснял экс-постпред США в НАТО Иво Даалдер.