Во Франции сообщили, что в НАТО травмированы Трампом и охвачены паникой

Должностные лица в НАТО обеспокоены скорым возвращением республиканца Дональда Трампа на пост президента. Как написал журналист Washington Post, об этом ему заявила бывший постпред Франции при альянсе Мюриэль Доменак,
«Они с полным правом травмированы, но не признают этого публично. Они говорят о “защите от Трампа”, но на самом деле это чувство паники», — цитирует журналист слова Доменак.
По информации самого корреспондента, в НАТО считают нового генерального секретаря альянса Марка Рютте тем человеком, который сможет удержать США в «палатке НАТО».
Доменак представляла Францию в НАТО с 2019 года по июль 2024-го. В разные годы она работала во французских Минобороны, МИДе и министерстве Европы, была генконсулом в Стамбуле.
Как выяснила Wall Street Journal, в НАТО еще до подведения результатов голосования в США принять ряд мер, направленных на «защиту усилий по оказанию помощи Украине» от Трампа. Ранее обучение украинских войск координировали США, а теперь ответственным за это будет альянс. Поэтому, даже если США в случае победы Трампа на выборах в ноябре решат сократить поддержку Украины, это не скажется на подготовке ВСУ, объяснял экс-постпред США в НАТО Иво Даалдер.
Глава военного комитета НАТО Роб Бауэр предупреждал, что альянсу навредит любое мирное соглашение, которое заключит Трамп с Россией, если оно позволит российскому руководству заявить о победе в военной операции на Украине. По словам Бауэра, «на карту поставлено нечто большее, чем просто Украина».
Мрачные ожидания распространены и среди европейских министерств обороны, узнала The Economist. Самым оптимистичным на встрече военных чиновников в Праге было заявление, что Трамп «непредсказуем», сообщил источник издания.