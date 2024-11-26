Лавров: НАТО отбросило все приличия в вопросе ударов по России

«Это новая дискуссия в НАТО, и я рад, что мы изменили свое отношение к этому и к идее о том, что мы — оборонный альянс и будем сидеть и ждать, когда на нас нападут, и потом будем реагировать. Грамотнее не ждать, а поражать пусковые установки в России в случае, если Россия на нас нападет», — сказал адмирал.