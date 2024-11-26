Эксперт рассказал о последствиях передачи Киеву ракет JASSM

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет предостерег США от передачи крылатых ракет класса «воздух-земля» JASSM Украине. О поставках дальнобойного оружия Киеву рассказало агентство Reuters со ссылкой на свои источники. В Пентагоне ответили, что не корректировали свою политику по поставкам ракет Украине.