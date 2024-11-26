Эксперт рассказал о последствиях передачи Киеву ракет JASSM

Эксперт считает, что намерения администрации Джо Байдена обеспечить Украину дальнобойным оружием являются свидетельством стремления Вашингтона втянуть страны НАТО в прямое противостояние с Россией.
Аналитик добавил, что испытание гиперзвуковой ракеты «Орешник» не заставило уходящего с поста американского лидера отказаться от обострения конфликта.
«Если ракеты JASSM будут поставлены Киеву, то региональный украинский конфликт быстро перерастет в глобальный, чего и добивается Байден. В принципе, первые шаги к этому уже сделаны», — пояснил Леонков «Инфо 24».
Эксперт подчеркнул, что если дальнобойное оружие передадут Киеву, то это не повлияет на ситуацию на поле боя. Вооруженные силы России способны поражать такие цели.
Аналитик напомнил, что в апреле 2018 года ракеты Tomahawk и JASSM, которые были запущены с территории Иордании американскими бомбардировщиками B-1B Lancer по Сирии, были успешно сбиты комплексами ПВО российского производства.
Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет предостерег США от передачи крылатых ракет класса «воздух-земля» JASSM Украине. О поставках дальнобойного оружия Киеву рассказало агентство Reuters со ссылкой на свои источники. В Пентагоне ответили, что не корректировали свою политику по поставкам ракет Украине.