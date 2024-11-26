Учения НАТО в Лапландии при −15 градусах шокировали британских военных

«Для многих наших сотрудников пребывание здесь, в таких испытательных условиях, стало настоящим культурным шоком», — цитирует его UK Defence Journal.
Подобные условия Мортимер назвал «экстремальными арктическими». Отмечается, что они также прошли строгую подготовку, включая курсы оператором для холодной погоды и обучение вождению в условиях льда и снега.
Учения проходили на полигоне Роваярви, уточняет «Газета.ru».
Ранее, 20 ноября, телерадокомпания Yle заявляла, что финская Лапландия не готова к размещению войск НАТО. Уточняется, что этому свидетельствует плохое состояние дорог, мостов и железных дорог, а также отсутствие инфраструктуры в важных регионах.
До этого, 28 октября, военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал, что ноабрьские учения НАТО Lightning Strike 24 в Финляндии нужны Североатлантическому альянсу для вытеснения России из Арктики. Он подчеркнул, что НАТО использует территории Норвегии, Финляндии и Швеции для укрепления своей базы и развертывания сил и средств, которые должны помочь в сдерживании России.