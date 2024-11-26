Учения НАТО в Лапландии при −15 градусах шокировали британских военных

До этого, 28 октября, военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал, что ноабрьские учения НАТО Lightning Strike 24 в Финляндии нужны Североатлантическому альянсу для вытеснения России из Арктики. Он подчеркнул, что НАТО использует территории Норвегии, Финляндии и Швеции для укрепления своей базы и развертывания сил и средств, которые должны помочь в сдерживании России.