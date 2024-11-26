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Собянин утвердил проект реорганизации части промзоны у станции «Полежаевская»

Утвержден проект планировки территории части производственной зоны № 5 «Магистральные улицы», расположенной неподалеку от станции метро «Полежаевская». Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Реорганизуемая территория площадью 1,6 гектара находится в Хорошевском районе столицы. Сейчас большую ее часть занимают торгово-бытовые, жилищно-коммунальные и другие устаревшие объекты. На их месте по программе комплексного развития территорий возведут многофункциональный офисный центр с подземным паркингом, отделениями банков, кафе и магазинами. Его площадь составит 41,2 тысячи квадратных метров.

Предусмотрено также благоустройство и озеленение территории, устройство проездов и пешеходных зон.

Реализация проекта позволит создать более тысячи новых рабочих мест.

Собянин Сергей