Собянин утвердил проект реорганизации части промзоны у станции «Полежаевская»

Реорганизуемая территория площадью 1,6 гектара находится в Хорошевском районе столицы. Сейчас большую ее часть занимают торгово-бытовые, жилищно-коммунальные и другие устаревшие объекты. На их месте по программе комплексного развития территорий возведут многофункциональный офисный центр с подземным паркингом, отделениями банков, кафе и магазинами. Его площадь составит 41,2 тысячи квадратных метров.