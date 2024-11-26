Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сырский анонсировал новое наступление ВСУ

Украинская армия не только обороняется, но и планирует наступление, заявил на встрече с военными корреспондентами главком ВСУ Александр Сырский, передает в телеграм-канале блогер Кирилл Сазонов.

Источник: РБК

«Позиция Александра Сырского: мы должны остановить противника. Но победа невозможна, если ВСУ будут работать только в обороне. Должны перехватывать инициативу и контратаковать. Есть и будем. Где и кто — увидите», — написал Сазонов.

На Покровском и Кураховском направлениях сложилась тяжелая ситуация, но она «лучше, чем была неделю назад», передает военкор слова Сырского. Главком ВСУ признал, что в то время ситуация «действительно была критической», некоторые подразделения отступали и оставляли позиции, тогда была «действительно, кризисная ситуация».

Материал дополняется.