Сырский анонсировал новое наступление ВСУ

На Покровском и Кураховском направлениях сложилась тяжелая ситуация, но она «лучше, чем была неделю назад», передает военкор слова Сырского. Главком ВСУ признал, что в то время ситуация «действительно была критической», некоторые подразделения отступали и оставляли позиции, тогда была «действительно, кризисная ситуация».