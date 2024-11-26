Трамп заинтересовался встречей канцлера Австрии с Путиным

Австрия готова стать площадкой для мирных переговоров по Украине, заявил австрийский канцлер Карл Нехаммер избранному президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщила ORF со ссылкой на канцелярию главы правительства.
Трамп спросил у Нехаммера о разговоре с российским президентом Владимиром Путиным, который состоялся вскоре после начала полномасштабных боев между Россией и Украиной. Канцелярия не уточнила, что ответил Нехаммер.
«Я поздравил его с убедительной победой на переизбрании, и мы обсудили такие ключевые темы, как энергетическая безопасность, экономическое и оборонное сотрудничество, а также давние традиции Австрии как площадки для международного диалога. Перед лицом глобальных вызовов мы подтвердили нашу общую приверженность делу укрепления мира, процветания и свободы во всем мире», — написал канцлер в X.
Нехаммер прилетел в Москву на переговоры с Путиным 11 апреля. Он стал первым главой правительства европейской страны, который прибыл для разговора с президентом России после начала конфликта. Встреча проходила один на один, без советников.
По оценке канцлера, разговор был «очень жестким и открытым». С его слов, он заявил: происходящее на Украине «должно наконец закончиться», поскольку при таких событиях «есть только проигравшие с обеих сторон». Путин в ответ на замечание о необходимости прекращения военных действий на Украине как можно скорее произнес фразу «было бы хорошо», рассказал Нехаммер. «Беседа была непродолжительной по меркам последнего времени», — сообщили в Кремле.
Нехаммер публично предлагал провести переговоры на территории Австрии, напоминая, что именно там располагается штаб-квартира ОБСЕ. По его мнению, в диалоге должен участвовать и российский президент Владимир Путин, поскольку иначе мира не добиться.
Российская сторона требует для начала переговоров вывода украинских войск из Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, а также отказа Киева от претензий на эти регионы и Крым. Другими требованиями Москвы является нейтральный статус Украины и снятие международных санкций. Киев желает возвращения прежних границ с Россией и получений гарантий безопасности.