Трамп заинтересовался встречей канцлера Австрии с Путиным

По оценке канцлера, разговор был «очень жестким и открытым». С его слов, он заявил: происходящее на Украине «должно наконец закончиться», поскольку при таких событиях «есть только проигравшие с обеих сторон». Путин в ответ на замечание о необходимости прекращения военных действий на Украине как можно скорее произнес фразу «было бы хорошо», рассказал Нехаммер. «Беседа была непродолжительной по меркам последнего времени», — сообщили в Кремле.