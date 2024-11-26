Минобороны провело ротацию командующих группировками войск

В рамках ротации командного состава командующим войсковой группировкой «Восток» назначен генерал-лейтенант Андрей Иванаев, занимающий сейчас пост первого заместителя командующего войсками Восточного военного округа, рассказал РБК источник, близкий к Минобороны, и подтвердил источник, знакомый с кадровыми консультациями.
Генерал-лейтенант Александр Санчик, который с 15 мая 2024 года исполнял обязанности командующего войсками Восточного военного округа, по словам источников РБК, командует группировкой войск «Юг» на южном оперативном направлении.
Прежний командующий группировкой войск «Юг» генерал-полковник Геннадий Анашкин будет направлен руководить Военной академией им. Фрунзе.
«С советских времен Академией им. Фрунзе руководят генералы, как правило, прошедшие должности командующего или начальника штаба военного округа. Генерал-полковник Анашкин имеет богатый опыт командования войсками в боевых условиях и сможет организовать на его основе качественное образование будущих командиров и командующих», — объяснил источник РБК в Минобороны.
По его словам, решение было принято в рамках плановой ротации, так как «даже командующим группировками войск необходимы периоды времени для смены обстановки и служебной деятельности», а «ситуацию можно сравнить с кадровыми решениями в отношении других командующих».
Например, генерал-полковник Александр Лапин, который в 2022 году командовал Центральным военным округом и группировкой «Центр», а после был переведен на должность начальника Главного штаба — первого заместителя главнокомандующего Сухопутными войсками, в настоящее время командует войсками Ленинградского военного округа и возглавляет группировку «Север», сказал источник РБК в Минобороны.