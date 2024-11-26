Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны провело ротацию командующих группировками войск

Командование группировкой «Восток» принял генерал Иванаев. Генерал Санчик теперь командует группировкой «Юг». Генерал Лапин является командующим группировкой «Север». Генерал Анашкин возглавит Академию им. Фрунзе.

Источник: РБК

В рамках ротации командного состава командующим войсковой группировкой «Восток» назначен генерал-лейтенант Андрей Иванаев, занимающий сейчас пост первого заместителя командующего войсками Восточного военного округа, рассказал РБК источник, близкий к Минобороны, и подтвердил источник, знакомый с кадровыми консультациями.

Генерал-лейтенант Александр Санчик, который с 15 мая 2024 года исполнял обязанности командующего войсками Восточного военного округа, по словам источников РБК, командует группировкой войск «Юг» на южном оперативном направлении.

Прежний командующий группировкой войск «Юг» генерал-полковник Геннадий Анашкин будет направлен руководить Военной академией им. Фрунзе.

«С советских времен Академией им. Фрунзе руководят генералы, как правило, прошедшие должности командующего или начальника штаба военного округа. Генерал-полковник Анашкин имеет богатый опыт командования войсками в боевых условиях и сможет организовать на его основе качественное образование будущих командиров и командующих», — объяснил источник РБК в Минобороны.

По его словам, решение было принято в рамках плановой ротации, так как «даже командующим группировками войск необходимы периоды времени для смены обстановки и служебной деятельности», а «ситуацию можно сравнить с кадровыми решениями в отношении других командующих».

Например, генерал-полковник Александр Лапин, который в 2022 году командовал Центральным военным округом и группировкой «Центр», а после был переведен на должность начальника Главного штаба — первого заместителя главнокомандующего Сухопутными войсками, в настоящее время командует войсками Ленинградского военного округа и возглавляет группировку «Север», сказал источник РБК в Минобороны.