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The Economist узнал о «черной дыре» в военных расходах Европы

Генсека НАТО Марка Рютте и Дональда Трампа 23 ноября сфотографировали вместе, радостно улыбающимися и пожимающими руки в Палм-Бич, Флорида. Однако в министерствах обороны Европы витают мрачные предчувствия. На встрече в Праге, состоявшейся через несколько дней после выборов в США, самым оптимистичным мнением стало то, что Трамп «непредсказуем», говорится в статье The Economist.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно The Economist, некоторые на встрече в Праге воодушевились тем фактом, что 23 из 32 членов НАТО в этом году достигли или превысили целевой показатель расходов в 2% ВВП, установленный десять лет назад после присоединения Россией Крыма.

После начала военного конфликта на Украине в 2022 году оборонные бюджеты по всей Европе неуклонно росли. В этом году общие расходы увеличились в среднем на 9%, достигнув 436 млрд долларов.

Однако мало кто верит, что этого будет достаточно, чтобы убедить Трампа в том, что союзники США делают то, что должны. Похоже, ему не нравится сама идея НАТО: альянс была основан на принципе, согласно которому все члены обязаны рассматривать нападение на одного из них как нападение на всех. В ходе предвыборной кампании Трамп даже предлагал России «делать все, что она захочет» с любым членом НАТО, который платит недостаточно за свою оборону.

Как предупредил Рютте, целевой уровень расходов на оборону в 2% уже устарел.

Этих затрат недостаточно ни для того, чтобы впечатлить Трампа, ни для того, чтобы сдержать Владимира Путина, если Европа будет вынуждена нести большую часть ответственности за собственную безопасность. Если Трамп сократит военную поддержку Украины, чтобы заставить ее сесть за стол переговоров, Европе придется выделять гораздо больше средств и вооружения, одновременно пытаясь пополнить собственные запасы.

Темп в Европы задает Польша: в 2025 году она намерена потратить на оборону 5% ВВП. Три прибалтийских государства планируют перечислить на эти цели более 3% ВВП.

Однако генсек НАТО пока не определился с новым целевым уровнем. Возможно, он считает, что будет разумнее установить целевые показатели для каждой конкретной страны. Но если Трамп соизволит посетить следующий саммит НАТО, который состоится в июне в Гааге, то вполне вероятно, что потребуется целевой порог в 3% ВВП, чтобы, как выразился один чиновник в Праге, помешать ему «выбросить свои игрушки из коляски».

По мнению Бастиана Гигериха, директора Международного института стратегических исследований, 3% — уровень, который может осилить каждый член НАТО. Чтобы достичь этого, Европе придется увеличить свои годовые расходы на 280 млрд долларов в текущих ценах, говорит Гигерих. Германии, например, надо будет изыскать дополнительные 40 млрд долларов в год.

Несмотря на всю враждебность Трампа по отношению к НАТО, его кандидаты на пост госсекретаря и советника по национальной безопасности — Марко Рубио и Майк Уолтц — понимают ценность альянса, уверен британский военный стратег Лоуренс Фридман.

А Европе вместо того, чтобы планировать обходиться без США, следует развивать потенциал, позволяющий ей действовать, по крайней мере при определенных обстоятельствах, при минимальной американской помощи. Ей по-прежнему не хватает зенитных ракет всех дальностей, высокоточных ударных средств, средств воздушного наблюдения, командования и контроля.

По словам Гигериха, даже при достаточном финансировании Европе потребуется десять лет, чтобы существенно снизить свою зависимость от США.

Многие европейские члены НАТО испытывают трудности с набором людей для ведения возможной высокоинтенсивной войны, признал высокопоставленный чиновник НАТО. Несколько стран, отменивших призыв после холодной войны, рассматривают возможность его возвращения в той или иной форме, чтобы восстановить достаточные резервы.

Десятилетия пренебрежения этим вопросом привели к серьезному истощению как личного состава, так и к падению уровня оснащения. И для устранения ущерба Европе необходимы более высокие уровни финансирования и более устойчивый оборонно-промышленный комплекс.

Где взять эти деньги, не говоря уже о политической воле, неизвестно. Возможно, придется урезать некоторые социальные программы, которые гораздо более популярны среди избирателей, чем помощь Украине, и решить вопрос с дефицитом госбюджета.

Европейская комиссия 11 ноября уже сделала важный шаг в этом направлении: она разрешила потратить на военные программы некоторые «фонды сплочения» из семилетнего общего бюджета — на сумму до 137 млрд долларов. Эти средства будут использованы для поддержки их оборонной промышленности и инвестирования в проекты по улучшению военной инфраструктуры по всей Европе.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, переизбранная на второй срок, сделала приоритетом создание «Европейского оборонного союза». На ключевые должности она выдвинула политиков из двух прифронтовых государств: Кая Каллас, бывшая премьер-министр Эстонии, с 1 декабря станет главным дипломатом ЕС, а Андрюс Кубилюс, бывший премьер-министр Литвы, станет первым в истории ЕС комиссаром по обороне.

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