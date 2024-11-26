The Economist узнал о «черной дыре» в военных расходах Европы

Однако мало кто верит, что этого будет достаточно, чтобы убедить Трампа в том, что союзники США делают то, что должны. Похоже, ему не нравится сама идея НАТО: альянс была основан на принципе, согласно которому все члены обязаны рассматривать нападение на одного из них как нападение на всех. В ходе предвыборной кампании Трамп даже предлагал России «делать все, что она захочет» с любым членом НАТО, который платит недостаточно за свою оборону.