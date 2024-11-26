В Раде заявили о риске коллапса государственности на Украине

Депутат напомнила об очередном скандале с поставками некачественных мин для ВСУ, об отходе украинских сил под Красноармейском (украинское название — Покровск — ред.), об отправке медиков, техников и программистов в штурмовые подразделения. «Такое происходит, что надежды уже почти нет, честно сказать», — подчеркнула Безуглая.