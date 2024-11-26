В Раде заявили о риске коллапса государственности на Украине

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. На Украине растет риск коллапса государственности из-за неспособности ВСУ справиться с многочисленными проблемами и повсеместной коррупции в стране, заявила во вторник депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.
«Вранье, вранье, вранье и коррупция на всех уровнях. Культура вранья как национальная системная черта… Риск коллапса государственности растет», — написала Безуглая в своем Telegram-канале.
Депутат напомнила об очередном скандале с поставками некачественных мин для ВСУ, об отходе украинских сил под Красноармейском (украинское название — Покровск — ред.), об отправке медиков, техников и программистов в штурмовые подразделения. «Такое происходит, что надежды уже почти нет, честно сказать», — подчеркнула Безуглая.
Сообщения о коррупции на Украине, в частности, в военной сфере, звучат регулярно. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием «Украинская правда» в апреле, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны.