WSJ рассказала, что Европа будет давать Украине вместо оружия

Киев теперь может получать оружие быстрее и в большем количестве, а не ждать, пока его выпустят в Европе и доставят, пояснили изданию собеседники среди должностных лиц. Как они пояснили, это связано с низкой загруженностью украинских производственных мощностей — 30% — из-за недостаточного финансирования. Источники отметили, что Украина по-прежнему будет полагаться на западные страны в получении ракет-перехватчиков Patriot и другого передового оружия.