Европейские партнеры Украины из-за недостатка вооружений для поставок Украине передают Киеву деньги, чтобы тот сам производил необходимое оружие, пишет The Wall Street Journal.
Этот подход подразумевает, что страны Европы финансируют украинские правительственные контракты с украинскими же производителями оружия. Киев сообщает партнерам, какое необходимо вооружение и от какого производителя, а европейские правительства перед выделением средств проводят независимую проверку компании.
Впервые эту модель сотрудничества применила Дания в начале 2024 года, из-за чего такую систему прозвали «датской». Затем так же с Киевом стали работать Норвегия, Германия, Нидерланды, Швеция и Литва. Сторонники такой модели считают, что украинские оборонные компании могут производить множество вооружений быстрее и с меньшими затратами, чем западные поставщики.
Киев теперь может получать оружие быстрее и в большем количестве, а не ждать, пока его выпустят в Европе и доставят, пояснили изданию собеседники среди должностных лиц. Как они пояснили, это связано с низкой загруженностью украинских производственных мощностей — 30% — из-за недостаточного финансирования. Источники отметили, что Украина по-прежнему будет полагаться на западные страны в получении ракет-перехватчиков Patriot и другого передового оружия.
В то же время, большинство западных доноров избегают прямого финансирования украинских оборонных контрактов из-за опасений, связанных с коррупцией и финансовыми ошибками, либо стремясь обеспечить заказами своих собственных производителей, пишет WSJ.
В руководстве ЕС признали ранее неспособность полностью обеспечить потребности ВСУ в оружии, и сделали вывод: «Самый простой способ для украинцев — сделать это самостоятельно». Решение западных стран о финансировании украинского производства оружия является переломным моментом с точки зрения инвестирования государственных средств в оборонную промышленность", оценил собеседник Washington Post.
В октябре на территории Украины заработал первый в стране оборонный завод немецкого концерна Rheinmetall. В конце года предприятие выпустит первую партию боевых машин пехоты Lynx.
Российские власти требуют от западных стран прекратить военное сотрудничество с Украиной, настаивая, что их помощь не помешает достижению целей Москвы, но продлит конфликт.