Как сообщили в ЦОС, к тому моменту у ФСБ были документы, свидетельствующие о том, что «в Великобритании головным подразделением, координирующим проведение подрывной политики на российском направлении (и в странах, ранее входивших в СССР) является Директорат Восточной Европы и Центральной Азии МИД Великобритании». После начала СВО он был преобразован в спецслужбу, основной задачей которой «является нанесение нашей стране стратегического поражения», утверждают в ФСБ.