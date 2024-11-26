В Китае призвали США прекратить политические манипуляции

«США без каких-либо конкретных доказательств и в соответствии со своим внутренним законодательством ввели санкции в отношении китайских предприятий просто потому, что они закупали материалы в Синьцзяне или нанимали сотрудников из Синьцзяна, чем серьезно нарушили основные права человека жителей Синьцзяна, нанесли ущерб законным правам и интересам Синьцзяна и соответствующих компаний, а также подорвали стабильность и безопасность глобальных цепочек поставок», — добавили в минкоммерции.