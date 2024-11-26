В Китае призвали США прекратить политические манипуляции

ПЕКИН, 26 ноя — РИА Новости. Пекин призывает США прекратить политические манипуляции и необоснованное подавление китайских предприятий, заявили во вторник в министерстве коммерции КНР.
Ранее Вашингтон ввел санкции против еще 29 китайских компаний, заподозренных властями США в использовании принудительного труда в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, импорт их продукции в США будет ограничен.
«Подход США не имеет фактических обоснований, это запугивание под предлогом защиты прав человека и типичный образец экономического принуждения. Китай резко осуждает это и решительно выступает против, Пекин также сделал США строгое представление», — говорится в заявлении ведомства.
Отмечается, что «Китай решительно выступает против принудительного труда, в Синьцзяне нет так называемого принудительного труда».
«США без каких-либо конкретных доказательств и в соответствии со своим внутренним законодательством ввели санкции в отношении китайских предприятий просто потому, что они закупали материалы в Синьцзяне или нанимали сотрудников из Синьцзяна, чем серьезно нарушили основные права человека жителей Синьцзяна, нанесли ущерб законным правам и интересам Синьцзяна и соответствующих компаний, а также подорвали стабильность и безопасность глобальных цепочек поставок», — добавили в минкоммерции.
Подчеркивается, что «Китай призывает США немедленно прекратить политические манипуляции и клеветнические нападки, а также прекратить необоснованное подавление китайских предприятий». «КНР примет необходимые меры для защиты законных прав и интересов китайских предприятий», — указано в заявлении.
Ситуация в Синьцзяне является одной из острых тем в двусторонних отношениях США и КНР. Вашингтон обвиняет Пекин в якобы нарушении прав коренного населения СУАР, власти Китая в свою очередь отрицают какое-либо ущемление прав жителей региона и обвиняют США во вмешательстве во внутренние дела страны.