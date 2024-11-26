Британия пригрозила ответом после высылки дипломата из России

Ранее ФСБ РФ сообщила, что второй секретарь политотдела посольства Великобритании проводил разведывательно-подрывную работу, угрожающую безопасности России. В связи с этим принято решение о лишении его аккредитации, ему предписано покинуть Россию в двухнедельный срок. В связи с этим во вторник посол Британии в РФ Найджел Кейси был вызван в российский МИД, ему был заявлен решительный протест. Кроме того, в МИД РФ заявили, что после информации о ложных сведениях сотрудника посольства Соединенного Королевства будут ужесточены требования для британских дипломатов по заполнению анкет.