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ВСУ и НАТО провели заседание по поводу ситуации с «Орешником»

БРЮССЕЛЬ, 26 ноя — РИА Новости. Украинские военные в ходе заседания Совета НАТО-Украина по видеосвязи проинформировали членов альянса о ситуации вокруг применения Россией новейшей ракеты средней дальности «Орешник», сообщили во вторник в пресс-службе альянса.

Источник: AP 2024

«Сегодня, 26 ноября, постпреды провели встречу в рамках Совета НАТО-Украина для обсуждения ситуации в сфере безопасности после запуска Россией по Днепропетровску на прошлой неделе экспериментальной баллистической ракеты средней дальности. Высокопоставленные украинские военные проинформировали Совет по видеосвязи», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что по инициативе Киева в Брюсселе проводится встреча Совета НАТО-Украина. Как уточнил в преддверии встречи министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, на встрече Киев намеревался добиваться помощи для усиления украинских систем ПВО.

Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow.

В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины — в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения.

В боевых условиях было проведено и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности «Орешник», в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

НАТО