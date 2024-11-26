ВСУ и НАТО провели заседание по поводу ситуации с «Орешником»

«Сегодня, 26 ноября, постпреды провели встречу в рамках Совета НАТО-Украина для обсуждения ситуации в сфере безопасности после запуска Россией по Днепропетровску на прошлой неделе экспериментальной баллистической ракеты средней дальности. Высокопоставленные украинские военные проинформировали Совет по видеосвязи», — говорится в сообщении.