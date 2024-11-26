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«Лошади у меня есть, попробую». Лукашенко в Пакистане подарили черное седло

Лукашенко во время визита в Пакистан получил от премьер-министра памятный подарок — седло и монету.

Источник: Комсомольская правда

В ходе официального визита президента Беларуси Александра Лукашенко в Пакистан он получил памятный подарок от премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа, фрагмент видео опубликовал телеграм-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе белорусского лидера.

Александру Лукашенко подарили кожаное черное седло и монету.

«Лошади у меня есть, попробую», — сказал президент, принимая подарок.

Кстати, Александр Лукашенко в Пакистане подарил два трактора BELARUS, меч и слуцкий пояс (здесь подробнее об этих подарках). А еще президент сказал, без чего белорусские министры не уедут из Пакистана (подробнее здесь).