«Лошади у меня есть, попробую». Лукашенко в Пакистане подарили черное седло

В ходе официального визита президента Беларуси Александра Лукашенко в Пакистан он получил памятный подарок от премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа, фрагмент видео опубликовал телеграм-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе белорусского лидера.
Александру Лукашенко подарили кожаное черное седло и монету.
«Лошади у меня есть, попробую», — сказал президент, принимая подарок.
Кстати, Александр Лукашенко в Пакистане подарил два трактора BELARUS, меч и слуцкий пояс (здесь подробнее об этих подарках). А еще президент сказал, без чего белорусские министры не уедут из Пакистана (подробнее здесь).