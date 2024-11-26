G7 пригрозила Китаю за сотрудничество с Россией

РИМ, 26 ноя — РИА Новости. Страны «Большой семерки» пообещали принять «меры» против Китая и других стран и организаций за якобы военную поддержку России в украинском конфликте и намерены оказывать давление на российские доходы от продажи сырья и энергоносителей, говорится в заявлении глав МИД G7, принятом на встрече в итальянском городе Фьюджи.
«Мы примем соответствующие меры, соответствующие нашей правовой системе, против субъектов в Китае и других третьих странах, которые материально поддерживают военную машину России, включая финансовые учреждения и другие организации, которые способствуют приобретению Россией оборудования и товаров для ее оборонно-промышленной базы», — говорится в итоговом коммюнике мероприятия.
«Мы продолжим оказывать существенное давление на доходы России от энергетики, металлов и других сырьевых товаров, в том числе посредством эффективной реализации существующих мер и дальнейших действий против “теневого флота”. Мы примем решительные меры против тех, кто помогает России обходить наши санкции», — утверждают министры.
Официальный представитель МИД Китая Мао Нин в октябре заявила, что Пекин не предоставлял оружие ни одной из сторон украинского конфликта и строго контролирует экспорт товаров двойного назначения, включая дроны. Президент Ирана Масуд Пезешкиан также заявлял, что Тегеран не передавал никакого оружия России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что рассуждения «о каких-то поставках каких-то вооружений» России не имеют под собой оснований.
В РФ обращали внимание на то, что у США нет подтверждений тому, что на СВО якобы присутствуют военные из КНДР. А в КНДР называли обвинения в адрес Пхеньяна в отправке военных в Россию «грязными маневрами» США и их союзников, чтобы замаскировать собственные преступления и затянуть конфликт на Украине.
В России также не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.