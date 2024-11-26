Экс-посол США назвал, чего избегает Байден насчет России «любой ценой»

WP напоминает, что Байден, которому 20 ноября исполнилось 82 года, занимается внешней политикой более 50 лет и к избранию президентом его взгляды на ключевые вопросы уже устоялись. В основном его мировоззрение сформировалось в период холодной войны (он был сенатором от Делавэра в течение 36 лет, с 1972 по 2009 год, переизбираясь шесть раз и курируя в том числе международные отношения), когда СССР был мировой сверхдержавой, но его молодые советники смотрят на мир иначе.