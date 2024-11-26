Экс-посол США назвал, чего избегает Байден насчет России «любой ценой»

Осторожная позиция американского президента Джо Байдена насчет военной помощи Украине шла вразрез с мнением его главных советников, сообщил Washington Post (WP) бывший посол при НАТО Айво Даалдер (2009−2013).
С слов дипломата, Байден «был одинок» по каждому важному вопросу — касательно истребителей F-16, дальних ударов по России, ракет-перехватчиков.
«Его отпугивала перспектива эскалации в отношениях с Россией. Его точка зрения времен холодной войны заключалась в том, что единственное, чего нужно избегать любой ценой, — это прямой военной конфронтации между Соединенными Штатами и Россией», — объяснил Даалдер.
WP напоминает, что Байден, которому 20 ноября исполнилось 82 года, занимается внешней политикой более 50 лет и к избранию президентом его взгляды на ключевые вопросы уже устоялись. В основном его мировоззрение сформировалось в период холодной войны (он был сенатором от Делавэра в течение 36 лет, с 1972 по 2009 год, переизбираясь шесть раз и курируя в том числе международные отношения), когда СССР был мировой сверхдержавой, но его молодые советники смотрят на мир иначе.
Помощники Байдена полагают, что тот проявил должную осторожность в связи с риском ядерного конфликта, пишет издание. По их мнению, решения президента были продиктованы в большей степени «политикой, чем страхом эскалации», а зарубежное вооружение не так сильно повлияло бы на ход конфликта.
Однако многие европейские чиновники с такой позицией несогласны, отмечает WP. По ее сведениям, они уверены: США сделали достаточно, чтобы Украина продолжала борьбу, но недостаточно для обеспечения ее победы. По их словам, решение о передаче Украине противопехотных мин было запоздалым, хотя эти устройства могут помочь ВСУ укрепить свои оборонительные линии. «Слишком поздно — уже на два года», — сказал один высокопоставленный европейский чиновник по поводу решения об отправке наземных мин.
Украину могут принудить к началу переговоров с Россией в ближайшие несколько месяцев, а Киеву, возможно, придется уступить территории, считают американские должностные лица. С их слов, изменение позиции Байдена связано в том числе со стремлением обеспечить Киеву более сильные переговорные позиции.
Россия осенью обновила собственную ядерную доктрину. Кремль пояснил, что это было сделано в ответ на эскалацию, «которая провоцируется в первую очередь уходящей администрацией в Вашингтоне». Российский президент Владимир Путин в связи со снятием ограничений ВСУ на применение западного оружия выражал мнение, что теперь конфликт с Украиной приобретает глобальный характер.