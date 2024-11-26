Кустурица намерен получить российское гражданство

Корреспондент телеканала напомнила, что у режиссера уже есть два гражданства — сербское и французское, и поинтересовалась, не хочет ли Кустурица получить еще и российское. Он в ответ подтвердил, что такое намерение у него есть: «Российское [гражданство получать] буду, да».