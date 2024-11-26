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Кустурица намерен получить российское гражданство

Сербский режиссер рассказал, что уже считает себя россиянином.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица рассказал в интервью телеканалу «Москва-24», что собирается получить гражданство РФ и уже считает себя россиянином.

Корреспондент телеканала напомнила, что у режиссера уже есть два гражданства — сербское и французское, и поинтересовалась, не хочет ли Кустурица получить еще и российское. Он в ответ подтвердил, что такое намерение у него есть: «Российское [гражданство получать] буду, да».

«Но я уже россиянин, — объяснил режиссер. — [А для чего нужен российский паспорт] — увидим, когда буду снимать фильмы». При этом он посетовал, что Россия и Сербия слишком мало сотрудничают друг с другом в области культуры, хотя жители обеих стран являются представителями очень близких культур.

В марте Кустурица заявил в интервью ТАСС, что он «гражданин мира, а России особенно» — режиссер признался, что очень любит страну и фактически считает себя ее гражданином. Хотя российского паспорта у Кустурицы нет, он не исключил его получение.

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