В Раде предложили отправить министра обороны Украины в отставку

«После увольнения должны быть уголовные дела. И желательно большой тюремный срок. Надеюсь, коллеги поддержат, и мы освободимся от этого “потужника” (“потужний” — в переводе с украинского “мощный”) как можно скорее», — написал Гончаренко в своем Telegram-канале.