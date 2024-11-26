В Молдавии предупредили о «не кризисе, а катастрофе» без газа России

Прекращение поставок газа стало бы «не просто кризисом, настоящей гуманитарной катастрофой», заявил молдавский вице-премьер, глава Бюро реинтеграции Олег Серебрян в интервью Moldova-1.
Он отметил, что речь идет не только о жителях левого берега Днестра (контролируется самопровозглашенной Приднестровской Молдавской республикой), но и правого, контролируемого властями страны, поскольку они подключены к одной газораспределительной сети.
«Это привело бы к краху экономической системы доставки электроэнергии, пострадали бы десятки тысяч семей как на левом, так и на правом берегу Днестра», — сказал Серебрян (цитата по Newsmaker).
Он объяснил касательно необходимости переговоров с Россией: «Даже если в результате террористической атаки пострадали всего два-три гражданина, государство ведет переговоры и иногда идет на уступки, даже нежелательные, которые могут не нравится общественности. А здесь речь идет о сотнях тысяч граждан, о благополучии и стабильности людей по обе стороны Днестра».
Молдавская делегация провела переговоры с «Газпромом» 25 ноября, министр Виктор Парликов встретился с главой компании Алексеем Миллером.
«Стороны договорились продолжить обсуждение вариантов организации поставок российского природного газа в Молдову с 1 января 2025 года, а также путей урегулирования задолженности АО “Молдовагаз” перед Группой “Газпром”. На встрече молдавской стороной были представлены кандидаты в новый состав Правления АО “Молдовагаз”, — сообщил “Газпром”.
Reuters объяснил, что российский газ, прокачиваемый через Украину, снабжает теплоэлектростанцию в Приднестровье, которая вырабатывает большую часть электроэнергии, потребляемой остальной частью Молдавии.
Молдавский министр энергетики объяснял, что ракетные удары по Украины наносят ущерб единой украинско-молдавской энергосистеме, ведь из эксплуатации выводятся линии и трансформаторные подстанции. «Я понимаю, что сам визит в Санкт-Петербург, в Россию, которая является страной-агрессором, — это чувствительный момент, но таковы наши варианты. Либо вы едете и обсуждаете, либо вы не едете и не обсуждаете. Если не обсуждаете, то, на мой взгляд, упускаете возможность решить проблему», — объяснял Парликов.
В Молдавии задумали с 1 декабря повысить тариф на газ с 12,15 до 16,36 леев, с таким предложением обратился оператор «Молдовагаз» к Национальному агентству регулирования в энергетике (НАРЭ). Молдавские власти заверяли ранее, что в этом году повышать тарифы не планируют.