В Молдавии предупредили о «не кризисе, а катастрофе» без газа России

Молдавский министр энергетики объяснял, что ракетные удары по Украины наносят ущерб единой украинско-молдавской энергосистеме, ведь из эксплуатации выводятся линии и трансформаторные подстанции. «Я понимаю, что сам визит в Санкт-Петербург, в Россию, которая является страной-агрессором, — это чувствительный момент, но таковы наши варианты. Либо вы едете и обсуждаете, либо вы не едете и не обсуждаете. Если не обсуждаете, то, на мой взгляд, упускаете возможность решить проблему», — объяснял Парликов.