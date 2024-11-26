Врио командующего группировкой «Юг» назначили генерал-лейтенанта Александра Санчика

23 ноября стало известно, что Анашкин был снят с должности в рамках плановой ротации. Как сообщали военкоры, причиной увольнения стала ситуация на Северском направлении, а также нежелание генерала доводить до высшего командования истинное положение вещей. Telegram-канал «Рыбарь» писал, что населенные пункты Белогоровка, Григоровка, Серебрянка, Золотаревка, Верхнекаменское и Выемка, об успешном взятии которых докладывал Анашкин, стали «синонимом лжи и неоправданных потерь».