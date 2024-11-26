Блинкен надеется, что поддержка Украины со стороны США продолжится при Трампе

«Опираясь на все услышанное мной, я убежден, что уверенная поддержка со стороны Европы и из-за ее пределов будет сохраняться, и я надеюсь, что Соединенные Штаты также продолжат предпринятые нами усилия», — подчеркнул Блинкен. При этом, по его словам, средства, выделенные на поддержку Украины, в конечном счете во многом «работают на благо» самих США и помогают развивать американский военно-промышленный комплекс. «Реальность заключается в том, что Украина сражается за нас, не только за себя, но и за нас», — утверждал он.