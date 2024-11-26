Блинкен надеется, что поддержка Украины со стороны США продолжится при Трампе

РИМ, 26 ноября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил надежду на то, что Вашингтон при администрации избранного президента Дональда Трампа продолжит курс на поддержку Украины. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран «семерки» в Италии.
«Я уверен, что поддержка Украины представляет важный национальный интерес для США», — утверждал он, заявив, что оказание помощи Киеву поддерживает «большинство [законодателей] от обеих партий в обеих палатах Конгресса». При этом, по словам Блинкена, администрация действующего президента США Джо Байдена рассчитывает до конца своего срока «сделать все, что может, чтобы обеспечить Украине возможность вести боевые действия в 2025 году и в случае переговоров [добиться того], чтобы она могла вести их с позиции силы».
«Опираясь на все услышанное мной, я убежден, что уверенная поддержка со стороны Европы и из-за ее пределов будет сохраняться, и я надеюсь, что Соединенные Штаты также продолжат предпринятые нами усилия», — подчеркнул Блинкен. При этом, по его словам, средства, выделенные на поддержку Украины, в конечном счете во многом «работают на благо» самих США и помогают развивать американский военно-промышленный комплекс. «Реальность заключается в том, что Украина сражается за нас, не только за себя, но и за нас», — утверждал он.
Российская сторона неоднократно подчеркивала, что отправка Западом вооружений Киеву и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не меняют ситуацию на поле боя.