Санду: приоритетами для нас являются юстиция, экономика и безопасность

«В ближайшие месяцы и годы наши приоритеты будут сосредоточены на трех ключевых областях: юстиция, экономика и безопасность. Реформа юстиции будет завершена, а борьба с коррупцией ускорена. Мы привлечем в эту систему молодых людей, чтобы модернизировать ее и сделать сильнее. В то же время мы ускорим борьбу с политической, электоральной коррупцией, чтобы в нашей стране решения принимали граждане, а не грязные деньги. “Очищение” юстиции и сильные госструктуры — лучший щит от внешней дестабилизации.