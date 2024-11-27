Санду: приоритетами для нас являются юстиция, экономика и безопасность

«В ближайшие месяцы и годы наши приоритеты будут сосредоточены на трех ключевых областях: юстиция, экономика и безопасность. Реформа юстиции будет завершена, а борьба с коррупцией ускорена. Мы привлечем в эту систему молодых людей, чтобы модернизировать ее и сделать сильнее. В то же время мы ускорим борьбу с политической, электоральной коррупцией, чтобы в нашей стране решения принимали граждане, а не грязные деньги. “Очищение” юстиции и сильные госструктуры — лучший щит от внешней дестабилизации.
Президент также отметила, что экономика страны нуждается в инвестициях, в том числе в инфраструктуру, а производители — в более широком доступе к крупным и стабильным рынкам. По словам Санду, все это возможно сделать при поддержке фондов Евросоюза.
Власти продолжат развивать систему государственной безопасности и устойчивости.
«Мы будем участвовать в инициативах и программах ЕС, направленных на интеграцию безопасности, чтобы эффективнее служить интересам граждан», — заявила президент.
Она подчеркнула, что три указанных приоритета служат укреплению государства, повышению уровня жизни граждан и приближают страну к вступлению в ЕС.