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Санду: приоритетами для нас являются юстиция, экономика и безопасность

КИШИНЕВ, 26 ноя — Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду приняла участие в десятом ежегодном Форуме по европейской интеграции, прошедшем в Кишиневе. В своей приветственной речи она рассказала о приоритетах для властей страны на следующие несколько лет.

Источник: Sputnik.md

«В ближайшие месяцы и годы наши приоритеты будут сосредоточены на трех ключевых областях: юстиция, экономика и безопасность. Реформа юстиции будет завершена, а борьба с коррупцией ускорена. Мы привлечем в эту систему молодых людей, чтобы модернизировать ее и сделать сильнее. В то же время мы ускорим борьбу с политической, электоральной коррупцией, чтобы в нашей стране решения принимали граждане, а не грязные деньги. “Очищение” юстиции и сильные госструктуры — лучший щит от внешней дестабилизации.

заявила Санду.

Президент также отметила, что экономика страны нуждается в инвестициях, в том числе в инфраструктуру, а производители — в более широком доступе к крупным и стабильным рынкам. По словам Санду, все это возможно сделать при поддержке фондов Евросоюза.

Власти продолжат развивать систему государственной безопасности и устойчивости.

«Мы будем участвовать в инициативах и программах ЕС, направленных на интеграцию безопасности, чтобы эффективнее служить интересам граждан», — заявила президент.

Она подчеркнула, что три указанных приоритета служат укреплению государства, повышению уровня жизни граждан и приближают страну к вступлению в ЕС.

экономика
ЕС