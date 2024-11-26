Нетаньяху обсудит с министрами план прекращения огня в Ливане

«Сегодня вечером я представляю в кабинете план прекращения огня в Ливане. Продолжительность этого прекращения огня зависит от того, что произойдет. В полном взаимодействии с США мы сохраняем за собой полную военную свободу действий. Если “Хезболлах” нарушит договоренности и попытается вооружаться, мы будем атаковать, если “Хезболлах” попытается возобновить террористическую деятельность рядом с нашей границей или запустить ракету, мы будем атаковать», — сказал премьер-министр.