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Нетаньяху обсудит с министрами план прекращения огня в Ливане

Израиль атакует «Хезболлах» в случае срыва договоренностей, сообщил премьер-министр еврейского государства.

Источник: Reuters

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в специальном телеобращении, что решил вынести на обсуждение военно-политического кабинета страны план прекращения огня в Ливане. Сроки его действия будут определяться развитием событий, Израиль оставляет за собой право полной свободы действий в случае атак со стороны формирований шиитской организации «Хезболлах», указал он.

«Сегодня вечером я представляю в кабинете план прекращения огня в Ливане. Продолжительность этого прекращения огня зависит от того, что произойдет. В полном взаимодействии с США мы сохраняем за собой полную военную свободу действий. Если “Хезболлах” нарушит договоренности и попытается вооружаться, мы будем атаковать, если “Хезболлах” попытается возобновить террористическую деятельность рядом с нашей границей или запустить ракету, мы будем атаковать», — сказал премьер-министр.