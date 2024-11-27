Молдова намерена интегрироваться в европейский рынок электроэнергии в 2025 году

«К концу следующего года рынки электроэнергии всех стран, входящих в ЕС, планируется объединить в единый европейский энергетический рынок: это означает, что от Португалии до Молдовы, Украины, от Италии до Дании будет существовать единый рынок электроэнергии, с одинаковыми правилами торговли. Министерство энергетики стремится к тому, чтобы к концу следующего года на рынке электроэнергии уже осуществлялись краткосрочные транзакции», — заявил Боросан.