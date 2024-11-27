Молдова намерена интегрироваться в европейский рынок электроэнергии в 2025 году

По его словам, это принесет преимущества как экономическим агентам, так и бытовым потребителям.
«К концу следующего года рынки электроэнергии всех стран, входящих в ЕС, планируется объединить в единый европейский энергетический рынок: это означает, что от Португалии до Молдовы, Украины, от Италии до Дании будет существовать единый рынок электроэнергии, с одинаковыми правилами торговли. Министерство энергетики стремится к тому, чтобы к концу следующего года на рынке электроэнергии уже осуществлялись краткосрочные транзакции», — заявил Боросан.
По его словам, торговая мощность европейского рынка электроэнергии зависит от пропускной способности трансграничных линий электропередач между странами.
«Возможно, самое большое преимущество заключается в том, что, если нам удастся это сделать, Республика Молдова также будет освобождена от выплат по CBAM (Механизм пограничной углеродной корректировки), который применяется к продукции, импортируемой в Европейский союз, что является преимуществом для экономических агентов», — пояснил госсекретарь Минэнерго.
Он уверен, что выгоду почувствуют на себе и крупные потребители, и рядовые граждане.