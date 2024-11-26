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Пентагон официально подтвердил разрешение на удары вглубь России

ВАШИНГТОН, 26 ноя — РИА Новости. Официальный представитель министерства обороны США Патрик Райдер во вторник подтвердил разрешение, выданное американскими властями Украине на использование дальнобойных ракет ATACMS для ударов вглубь российской территории.

Источник: Reuters

«Произошло изменение политики, украинцы могут задействовать ATACMS для обороны», — сообщил он журналистам на брифинге.

Райдер уточнил, что в настоящее время атаки американскими дальнобойными ракетами сфокусированы на Курской области.

В понедельник координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби впервые подтвердил наличие у Украины разрешения использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по Курской области и «рядом с ней», объяснив это необходимостью самообороны.

В тот же день Пентагон и госдепартамент отказались комментировать заявление представителя Белого дома.

Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины — в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено, в том числе, и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности «Орешник», в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.