Начальник Генштаба Беларуси Муравейко назвал российскую армию самой сильной в мире

Начальник Генштаба Вооруженных Сил Беларуси генерал-майор Павел Муравейко назвал российскую армию самой сильной в мире. Об этом он заявил в интервью sb.by.
— Российская армия — воюющая армия, — отметил Муравейко. — Скажу без стеснения, что это самая мощная и самая сильная армия в мире, противостоять которой сейчас вряд ли найдется сила.
Глава Генштаба назвал армию РФ стратегическим союзником Беларуси, с которым идет активное взаимодействие, обмен опытом.
— У нас совместная региональная группировка войск, единая школа подготовки и единое вооружение. Мы считываем накопленный опыт ведения боевых действий в современных военных конфликтах, — отметил Павел Муравейко.
Также он уточнил, что речь идет не только о фактически единых документах, но и о единых взглядах и подходах.
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