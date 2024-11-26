В ООН осудили передачу США противопехотных мин Киеву

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил, что США начали предоставлять Украине противопехотные мины, заявив, что данный шаг был предпринят в ответ на изменившуюся тактику российских войск, которые всё чаще начинают атаки с использования пеших подразделений. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Россия и США не являются участниками конвенции.
«За 25 лет, прошедших с момента вступления Конвенции в силу, этот исторический договор в области гуманитарного разоружения никогда не сталкивался с таким серьезным вызовом своей целостности. Объявление США, которые не являются участниками Конвенции, о передаче (Украине — ред.) “непостоянных противопехотных наземных мин” представляет собой радикальный отход от де-факто проводимой США политики “против противопехотных наземных мин” в течение последних тридцати лет», — сказано в документе.
Ранее член Института ООН по исследованию проблем разоружения (UNIDIR) Марк Хизней в ходе презентации доклада Landmine Monitor 2023 заявил журналистам, что Украина во время боев в харьковском Изюме уже нарушала Оттавскую конвенцию о запрете противопехотных мин.
Оттавская конвенция запрещает использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин и требует их уничтожения. Конвенция была подписана 3 декабря 1997 года в канадском городе Оттава и вступила в силу 1 марта 1999 года. К конвенции присоединились 163 страны.
Официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел заявляла РИА Новости, что государствам, подписавшим Оттавскую конвенцию о запрещении противопехотных мин, которую Украина ратифицировала в 2005 году, запрещается использовать этот тип мин при любых обстоятельствах. Троссел добавила, что в соответствии с запретами, изложенными в Оттавской конвенции, позиция УВКПЧ заключается в том, что противопехотные наземные мины не должны использоваться ни одной стороной из-за угрозы, которую они представляют для гражданского населения.