В ООН осудили передачу США противопехотных мин Киеву

Официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел заявляла РИА Новости, что государствам, подписавшим Оттавскую конвенцию о запрещении противопехотных мин, которую Украина ратифицировала в 2005 году, запрещается использовать этот тип мин при любых обстоятельствах. Троссел добавила, что в соответствии с запретами, изложенными в Оттавской конвенции, позиция УВКПЧ заключается в том, что противопехотные наземные мины не должны использоваться ни одной стороной из-за угрозы, которую они представляют для гражданского населения.