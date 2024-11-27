Молдова совместно с Европрокуратурой будет бороться с коррупцией и мошенничеством

В соответствии с соглашением, совместные действия этих учреждений будут сосредоточены на делах, связанных с коррупцией и мошенничеством с использованием средств ЕС, а также на возвращении преступных активов, создавая правовую основу для безопасного и эффективного обмена информацией, данными и доказательствами. Это в значительной степени будет способствовать выявлению сложных преступных сетей, действующих в Республике Молдова и странах-членах ЕС.