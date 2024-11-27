Молдова совместно с Европрокуратурой будет бороться с коррупцией и мошенничеством

Под документом поставили подписи директор НЦБК Александр Пынзарь и главный прокурор EPPO Лаура Кодруца Ковеси. Рабочее соглашение позволит двум ведомствам обмениваться информацией, опытом и ресурсами для более эффективного расследования и судебного преследования трансграничных преступлений.
В соответствии с соглашением, совместные действия этих учреждений будут сосредоточены на делах, связанных с коррупцией и мошенничеством с использованием средств ЕС, а также на возвращении преступных активов, создавая правовую основу для безопасного и эффективного обмена информацией, данными и доказательствами. Это в значительной степени будет способствовать выявлению сложных преступных сетей, действующих в Республике Молдова и странах-членах ЕС.
Соглашение также предусматривает обмен опытом, согласно которому EPPO предоставит НЦБК техническую помощь, обучение и передачу передовых знаний для укрепления потенциала ведомства в расследовании случаев коррупции.
«Такое партнерство не только служит интересам защиты финансовых интересов ЕС, но и способствует более широким целям прозрачности, подотчетности и европейской интеграции», — заявил Пынзарь после подписания соглашения.
Делегация НЦБК принимает участие в 23-й ежегодной конференции EPAC/EACN, которая проходит в Бухаресте под лозунгом «Вместе за неподкупность».