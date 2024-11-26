«На посту председателя ЕС мы будем стараться не только удержать Украину высоко на повестке Евросоюза, но также будем мобилизовывать наших партнеров для наложения дополнительных санкций на Российскую Федерацию», — сказал Сикорский, в том числе упомянув «теневой флот», якобы использующийся Россией.
Сибига, в свою очередь, заявил, что во время польского председательства в ЕС ожидает введения 15-го пакета антироссийских санкций.
После принятия в июне 2024 года 14-го пакета антироссийских санкций под ограничениями ЕС находятся более 2,2 тысячи физических лиц и организаций.
В России не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.