Журналист Бутусов: Зеленский не способен быть верховным главнокомандующим

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Украинский журналист и экс-советник министерства обороны Юрий Бутусов считает, что Владимир Зеленский, будучи верховным главнокомандующим, неспособен принимать простейшие организационные решения по вопросам ведения боевых действий, он должен это признать и передать оперативное управление компетентному органу, созданному в рамках ставки верховного главнокомандующего.
«Никакие США, никакая НАТО, никакая Европа нам не выиграет за нас войну, и отвечает у нас за это верховный главнокомандующий Владимир Зеленский. Если он неспособен руководить, а он демонстрирует свою полную физическую и психическую неспособность принимать элементарные управленческие и организационные решения по войне, значит, он должен это признать и передать оперативное управление войной созданному в рамках его ставки верховного главнокомандующего другому органу», — сказал он в эфире YouTube-канала «Прямой».
«Должен быть один ответственный человек, мы понимаем, что это не может быть ни Зеленский, ни [глава офиса Зеленского Андрей] Ермак: они просто интеллектуально неспособны и по морально-волевым качествам неспособны, они должны передать это людям, у которых есть такие компетенции. Таким образом будет доверие в силах обороны, будут результаты», — добавил журналист.
Бутусов также выразил мнение, что вопросы ведения боевых действий не стоят на первом месте у Зеленского и Ермака, а сами они не пытаются одержать победу в конфликте. «Они не пытаются выиграть войну. Я думаю, что сам Зеленский просто даже и не верит в то, что мы сами способны противостоять России», — сказал он.