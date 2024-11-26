Журналист Бутусов: Зеленский не способен быть верховным главнокомандующим

«Никакие США, никакая НАТО, никакая Европа нам не выиграет за нас войну, и отвечает у нас за это верховный главнокомандующий Владимир Зеленский. Если он неспособен руководить, а он демонстрирует свою полную физическую и психическую неспособность принимать элементарные управленческие и организационные решения по войне, значит, он должен это признать и передать оперативное управление войной созданному в рамках его ставки верховного главнокомандующего другому органу», — сказал он в эфире YouTube-канала «Прямой».