Уотц заявил, что Трамп сосредоточен на поиске решения конфликта на Украине

«Президент ясно дал понять, что считает этот конфликт нуждающимся в завершении. Вопрос теперь в том, как мы будем продвигать это соглашение, кто должен быть за столом переговоров и каким образом следует выстроить рамки соглашения, чтобы положить конец боевым действиям», — сказал Уолтц в интервью телеканалу CNBC.