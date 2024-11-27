В ООН осудили передачу США противопехотных мин Украине

Поставка США противопехотных мин Вооружённым силам Украины является «радикальным отходом» американской стороны от её политики в данном вопросе, заявили в секретариате Оттавской конвенции.
«Объявление США, которые не являются участниками Конвенции, о передаче Украине “непостоянных противопехотных наземных мин” представляет собой радикальный отход от де-факто проводимой США политики “против противопехотных наземных мин” в течение последних 30 лет», — говорится в документе.
Напомним, украинская сторона ратифицировала Оттавскую конвенцию в 2005 году.
Данная конвенция запрещает использование, а также «накопление» и производство противопехотных мин. Она была подписана в 1997 году в Канаде и вступила в силу в марте 1999 года. К конвенции присоединились 163 государства.
Российская Федерация и Соединённые Штаты не являются участниками конвенции.
Ранее сообщалось, что действующий американский лидер Джо Байден разрешил отправлять на Украину противопехотные мины.