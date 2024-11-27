Европарламент утвердит новый состав ЕК во главе с Фон дер Ляйен

Заседание депутатов начнется в 9.00 по местному времени (11.00 мск), перед голосованием к парламентариям обратится переизбранная на второй срок Урсула фон дер Ляйен.
Ранее СМИ сообщали, что депутаты фракций большинства в Европарламенте уже достигли политического соглашения по всем кандидатурам на посты еврокомиссаров, предложенным Фон дер Ляйен, что открывает путь к их утверждению на пленарной сессии.
В случае положительного голосования в ЕП (для которого требуется простое большинство), а затем формального утверждения Советом ЕС новый состав Еврокомиссии может приступить к работе уже с 1 декабря.
В сентябре Фон дер Ляйен представила свои предложения по составу ЕК на новый пятилетний срок. По настоянию главы Еврокомиссии, ее новый состав будет состоять на 40% из женщин, при этом они получат четыре из шести постов вице-председателей. Главной задачей будущего состава Еврокомиссии глава ЕК видит достижение конкурентоспособности Европы, укрепление ее единства и усиление ее роли на международной арене. По ее словам, ЕК будет работать над достижением технологического суверенитета и обеспечением безопасности.
Европарламент с 4 ноября проводил обсуждение кандидатур еврокомиссаров на специальных слушаниях в профильных комитетах, где определяли, соответствуют ли кандидаты предлагаемым должностям.
Должность главы европейской дипломатии займет представительница Эстонии Кая Каллас. Ранее в ходе выступления перед депутатами Европарламента она назвала своими приоритетами поддержку Украины и противостояние с Россией и Китаем.
В постпредстве России при ЕС полагают, что Каллас продолжит «крестовый поход» против России своего предшественника Жозепа Борреля. В дипмиссии также заявили РИА Новости, что будущая глава европейской дипломатии продолжит делить страны на «хорошие» и «плохие», что может еще больше радикализировать подходы Брюсселя к решению международных проблем.
В числе других кандидатов назначения в новую Еврокомиссию ждут будущий вице-председатель ЕК по процветанию и промышленной стратегии Стефан Сежурне, вице-председатели по технологическому суверенитету, безопасности и демократии Хенна Виркуннен, и по экологическому, справедливому и конкурентоспособному переходу Тереза Рибера Родригес, вице-председатель ЕК по кадрам, навыкам и готовности Роксана Мынзату, вице-председатель по сплоченности и реформам Рафаэль Фитто. В новую Еврокомиссию из старой планируют перейти Марош Шефчович, Валдис Домбровскис и Оливер Вархелли. Шефчович займет пост еврокомиссара по торговле и экономической безопасности, Домбровскис — еврокомиссара по экономике и производительности, Вархелли — еврокомиссара по здравоохранению.
Бывшая глава МИД Бельгии Аджа Лябиб получит пост еврокомиссара по кризисному управлению, а известный своими антироссийскими настроениями евродепутат Андрюс Кубилюс станет еврокомиссаром по обороне и космосу.