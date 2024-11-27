Европарламент утвердит новый состав ЕК во главе с Фон дер Ляйен

В сентябре Фон дер Ляйен представила свои предложения по составу ЕК на новый пятилетний срок. По настоянию главы Еврокомиссии, ее новый состав будет состоять на 40% из женщин, при этом они получат четыре из шести постов вице-председателей. Главной задачей будущего состава Еврокомиссии глава ЕК видит достижение конкурентоспособности Европы, укрепление ее единства и усиление ее роли на международной арене. По ее словам, ЕК будет работать над достижением технологического суверенитета и обеспечением безопасности.