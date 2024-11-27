Главком Сырский: ВСУ намерены контратаковать

Военный корреспондент Юрий Котенок полагает, что украинские военнослужащие могут пойти в контратаку на Запорожье, Брянскую и Белгородскую области. По его словам, несмотря на то, что «на медийном уровне» украинские силы уже разгромлены и отступают, в реальности у противника все еще есть и техника, и резервы, и значительный мотивированный личный состав, чтобы сконцентрировать его на конкретном участке.