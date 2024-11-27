Путин написал статью для «Казахстанской правды»

Российский лидер Владимир Путин для издания «Казахстанская правда», материал обнародован в преддверии государственного визита президента РФ в Астану.
Статья получила название «Россия — Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращённый в будущее». Путин рассказал о современном состоянии и будущем отношений двух государств.
В частности, президент Российской Федерации затронул вопросы экономики и межрегионального взаимодействия. Также в материале говорится о гуманитарных обменах и международном сотрудничестве РФ и Казахстана.
Напомним, Путин посетит Казахстан с государственным визитом 27 ноября. Визит состоится по приглашению президента страны Касым-Жомарта Токаева.
В четверг в Казахстане под председательством Токаева состоится сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ.
Ранее сообщалось, что Путин и Токаев проведут видеоконференцию с участниками пленарного заседания XX Форума межрегионального сотрудничества Российской Федерации и Казахстана в Уфе.