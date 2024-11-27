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Лавров: украинский кризис очень далек от урегулирования

Одним из шагов к эскалации стало применение ракетных ударов по российской территории.

Источник: МИД.РФ

Ситуация на передовой свидетельствует о том, что дипломатическое урегулирование конфликта на Украине остается отдаленной перспективой.

По мнению главы МИД РФ Сергея Лаврова, западные страны во главе с США продолжают придерживаться стратегии, направленной на нанесение России стратегического поражения, прибегая к различным мерам для достижения этой цели.

Министр отметил, что одним из шагов к эскалации стало применение ракетных ударов по российской территории. Несмотря на предупреждения о неизбежности адекватного ответа на подобные действия, они были проигнорированы.

Лавров также подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин в своем выступлении 21 ноября четко обозначил позицию России по поводу подобных действий. Глава МИД выразил уверенность в том, что лица, причастные к нанесению ущерба гражданам и инфраструктуре страны, понесут заслуженное наказание.

По словам Лаврова, никакие провокации со стороны противника не способны изменить курс России на выполнение задач, поставленных в рамках специальной военной операции. При этом он отметил, что, несмотря на готовность к любому развитию событий, Россия всегда отдает предпочтение мирным способам урегулирования конфликтов.

Ранее американские чиновники признали, что в ближайшие месяцы могут подтолкнуть Киев к переговорам с Москвой для завершения специальной военной операции и разрешения территориальных уступок.