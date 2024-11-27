Лавров: украинский кризис очень далек от урегулирования

По словам Лаврова, никакие провокации со стороны противника не способны изменить курс России на выполнение задач, поставленных в рамках специальной военной операции. При этом он отметил, что, несмотря на готовность к любому развитию событий, Россия всегда отдает предпочтение мирным способам урегулирования конфликтов.