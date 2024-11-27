Меркель призвала создать в НАТО систему по сдерживанию России

Как сообщалось ранее, во вторник парламентская ассамблея НАТО призвала членов оборонного блока разработать общий стратегический подход к России, который должен включать подготовку альянса к сдерживанию Москвы, в том числе в ядерной сфере, об этом говорится в принятой резолюции по итогам ежегодной сессии.
«Я считаю, и поэтому я также пишу (в своей книге — ред.) о необходимости быстро создать действительно убедительную систему сдерживания», — сказала экс-канцлер на презентации своей книги «Свобода». Трансляцию в прямом эфире вела немецкая газета Zeit в своем канале в YouTube.
При этом Меркель отметила, что теперь, с приходом Дональда Трампа к власти в США, это стало сложнее. «Потому что убедительная система сдерживания на обозримую перспективу возможна только внутри НАТО. Европа сама по себе не сможет этого достичь. Россия — крупнейшая ядерная держава в мире, или, по крайней мере, она равна по мощи ядерного потенциала Соединенным Штатам. И поэтому существует большой интерес в том, чтобы Европа и США работали вместе», — пояснила Меркель.
Она добавила, что, на ее взгляд, у США тоже должен быть большой интерес к сотрудничеству с Европой. «Поскольку для Соединенных Штатов, учитывая вызовы, связанные с Россией и Китаем, важно иметь союзников в Европе», — уточнила Меркель.
Она пояснила, что тема сдерживания касается вопросов о том, какие военные возможности есть у стран НАТО, если одна из них подвергнется нападению. «И это сдерживание значительно улучшилось, начиная с 2014 года. Германия, по крайней мере, принимала участие в обеспечении безопасности Литвы. Мы также участвовали в наблюдении за воздушным пространством в Балтийском регионе, то есть мы не сидели сложа руки. Но это сдерживание все еще недостаточно, потому что оно не поспевало за наращиванием вооружений Путиным», — добавила экс-канцлер.
Мемуары бывшего канцлера Германии под названием «Свобода» во вторник поступили в продажу.
Ранее Zeit опубликовала ряд выдержек из этой книги. В частности, Меркель с теплотой вспоминает свое детство и родителей, которые создавали максимально комфортную и безопасную среду для неё и её брата и сестры. При этом Меркель делится негативными воспоминаниями о ГДР, в которой она росла. В частности, ей запомнился момент, когда ее выгнали с лекции по марксизму-ленинизму, на которой она занималась физикой.
Другие опубликованные части мемуаров посвящены событиям Бухарестского саммита НАТО 2008 года, на котором было решено отложить вопрос о принятии в альянс Молдавии и Украины, а также конкретным персоналиям: президенту России Владимиру Путину и вновь победившему на президентских выборах в США Трампу.