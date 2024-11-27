Меркель призвала создать в НАТО систему по сдерживанию России

Она пояснила, что тема сдерживания касается вопросов о том, какие военные возможности есть у стран НАТО, если одна из них подвергнется нападению. «И это сдерживание значительно улучшилось, начиная с 2014 года. Германия, по крайней мере, принимала участие в обеспечении безопасности Литвы. Мы также участвовали в наблюдении за воздушным пространством в Балтийском регионе, то есть мы не сидели сложа руки. Но это сдерживание все еще недостаточно, потому что оно не поспевало за наращиванием вооружений Путиным», — добавила экс-канцлер.