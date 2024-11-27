«Столь же конструктивно наши страны сотрудничают в нефтегазовом секторе. Благодаря деятельности Каспийского трубопроводного консорциума через территорию России и российскую портовую инфраструктуру на Чёрном море осуществляется более 80 процентов экспорта казахстанской нефти на зарубежные рынки. Энергетические компании наших стран сообща осваивают углеводородные месторождения, занимаются переработкой энергоресурсов, расширением трубопроводной системы», — говорится в статье.
Путин рассказал о сотрудничестве с Казахстаном в нефтегазовом секторе
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Россия и Казахстан конструктивно сотрудничают в нефтегазовом секторе, энергетические компании сообща осваивают углеводородные месторождения, говорится в статье президента РФ Владимира Путина «Россия — Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращённый в будущее» для газеты «Казахстанская правда», опубликованной на сайте Кремля.