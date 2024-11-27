Токаев заявил, что Россия и Казахстан плодотворно работают в ЕАЭС

«Астана и Москва плодотворно работают в рамках Евразийского экономического союза, который сегодня стал важным механизмом интеграции на евразийском пространстве и обрел международный авторитет», — написал Токаев.
Глава Казахстана отметил, что за прошедшее время ЕАЭС доказал свою эффективность как одна из важнейших платформ, где успешно реализуется процесс интеграции экономической политики стран-участниц и развития взаимной торговли.
Евразийский экономический союз — международная организация экономической интеграции, в состав которой входят Казахстан, Россия, Армения, Белоруссия и Киргизия.
Путин