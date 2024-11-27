Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Токаев заявил, что Россия и Казахстан плодотворно работают в ЕАЭС

АЛМА-АТА, 27 ноя — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в преддверии визита президента России Владимира Путина в Астану завил, что Казахстан и РФ плодотворно работают в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который стал ключевым механизмом интеграции в Евразии и приобрел международный авторитет. Об этом он написал в авторской статье для газеты «Известия».

«Астана и Москва плодотворно работают в рамках Евразийского экономического союза, который сегодня стал важным механизмом интеграции на евразийском пространстве и обрел международный авторитет», — написал Токаев.

Глава Казахстана отметил, что за прошедшее время ЕАЭС доказал свою эффективность как одна из важнейших платформ, где успешно реализуется процесс интеграции экономической политики стран-участниц и развития взаимной торговли.

Евразийский экономический союз — международная организация экономической интеграции, в состав которой входят Казахстан, Россия, Армения, Белоруссия и Киргизия.

Путин 27—28 ноября посетит Астану по приглашению лидера Казахстана. В первый день визита президент России проведет переговоры с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым. На следующий день, 28 ноября, глава российского государства примет участие в очередной сессии Совета ОДКБ. Затем состоится официальный прием. Последний государственный визит Путина в Казахстан состоялся в ноябре 2023 года, летом 2024 года российский президент принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который прошел в Астане.

Путин Владимир
ЕАЭС
экономика