Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Токаев рассказал о подготовке Казахстана и России к юбилею Победы

АЛМА-АТА, 27 ноя — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в преддверии визита российского лидера Владимира Путина в Астану заявил, что Казахстан и Россия готовятся достойно встретить 80-летний юбилей Великой Победы. Об этом он написал в авторской статье для газеты «Известия».

Источник: © РИА Новости

«Наши страны готовятся достойно встретить 80-летний юбилей Великой Победы. Бережное отношение к общей истории проходит красной нитью через сотрудничество Казахстана и России. В ХХ веке наши народы вместе прошли суровое испытание, разгромив фашизм в ходе самой страшной войны в истории человечества. Казахстанцы самоотверженно сражались на фронте. Казахстан стал надежным стратегическим тылом, обеспечивая армию необходимой военной продукцией и продовольствием. Сотни тысяч семей нашли приют на казахской земле во время эвакуации», — написал Токаев.

Лидер Казахстана добавил, что слова «Никто не забыт, ничто не забыто» для казахстанцев не просто красивый лозунг, а емкое отражение вечной общенародной памяти о беспримерных подвигах участников войны и тружеников тыла.

Путин 27—28 ноября посетит Астану по приглашению лидера Казахстана. В первый день визита президент России проведет переговоры с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым. На следующий день, 28 ноября, глава российского государства примет участие в очередной сессии Совета ОДКБ. Затем состоится официальный прием. Последний государственный визит Путина в Казахстан состоялся в ноябре 2023 года, летом 2024 года российский президент принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который прошел в Астане.

Путин Владимир