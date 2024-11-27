Путин пригласил главу Казахстана Токаева на празднование 80-летия Победы

«Хотел бы особо отметить, что в следующем году народы наших стран будут отмечать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Ждём на юбилейные торжества в Москве 9 мая президента Токаева и других казахстанских друзей», — заявил Путин в своей статье для газеты «Казахстанская правда».